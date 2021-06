Turismo: Wetaxi si integra con Trenitalia per far ripartire i viaggi (2) (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Nato nel 2017 a Torino per promuovere un modello di mobilità intelligente, Wetaxi consente ai viaggiatori di prenotare con un tap sullo smartphone il proprio taxi per spostarsi più facilmente da o verso le stazioni, raggiungere la destinazione finale e muoversi, anche durante il proprio soggiorno in vacanza, senza preoccupazioni, sia di giorno che di notte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Nato nel 2017 a Torino per promuovere un modello di mobilità intelligente,consente aiatori di prenotare con un tap sullo smartphone il proprio taxi per spostarsi più facilmente da o verso le stazioni, raggiungere la destinazione finale e muoversi, anche durante il proprio soggiorno in vacanza, senza preoccupazioni, sia di giorno che di notte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Turismo: Wetaxi si integra con Trenitalia per far ripartire i viaggi (2)... - PRNews_it : GreenRetail News | GreenRetail News - Wetaxi si integra con Trenitalia per far ripartire i viaggi e il turismo in m… - SharingMob : ??L'integrazione che semplifica il viaggio: nasce la partnership fra @wetaxi_italia e #trenitalia per far ripartire… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: A Cagliari i taxi a tariffa massima garantita alla partenza. Arriva Wetaxi, si prenota con smartphone per agevolare turis… - AnsaSardegna : A Cagliari i taxi a tariffa massima garantita alla partenza. Arriva Wetaxi, si prenota con smartphone per agevolare… -