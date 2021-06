Turchia, protesta di giornalisti e attivisti a Istanbul e Ankara per l’arresto di Bulent Kilic: il fotografo bloccato mentre seguiva il Pride – Video (Di martedì 29 giugno 2021) Decine di giornalisti e attivisti hanno manifestato oggi a Istanbul e Ankara contro il trattamento della polizia turca nei confronti del pluripremiato fotogiornalista e giornalista dell’Agenzia France Press (Afp), Bulent Kilic, bloccato con violenza mentre seguiva sabato scorso la repressione della manifestazione del Pride Lgbtq+ nella metropoli sul Bosforo, vietato dalle autorità per il settimo anno consecutivo. Le immagini degli agenti che lo hanno bloccato a terra, schiacciandone il collo e la schiena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Decine dihanno manifestato oggi acontro il trattamento della polizia turca nei confronti del pluripremiato fotogiornalista e giornalista dell’Agenzia France Press (Afp),con violenzasabato scorso la repressione della manifestazione delLgbtq+ nella metropoli sul Bosforo, vietato dalle autorità per il settimo anno consecutivo. Le immagini degli agenti che lo hannoa terra, schiacciandone il collo e la schiena ...

