"Tu si que vales" chiude i battenti? Dubbi sulla nuova edizione (Di martedì 29 giugno 2021) Ci sono tanti Dubbi sulla nuova edizione di Tu si que vales. Dopo il grande successo dello scorso anno, il talent show non ha ancora iniziato le riprese per settembre, mese in cui va in onda. In virtù di ciò, sono emerse numerose ipotesi sul web, tra cui quella della possibile archiviazione del programma. Non a caso, per settembre e ottobre, i vertici Mediaset vorrebbero dare spazio al ritorno di Scherzi a Parte. Dunque che fine farà il programma di Maria De Filippi?

Ultime Notizie dalla rete : que vales Sabrina Ferilli: Tu si que vales 2021 e il nuovo progetto. L’annuncio Lanostratv Conoscete la madre del figlio di Rudy Zerbi? È una famosa attrice e nipote di Gianni Morandi Tutti conoscono Rudy Zerbi, ma pochi sanno alcune cose riguardo la sua vita privata. Ecco chi è la madre di suo figlio ...

Belen Rodriguez, dopo la gravidanza due programmi per la showgirl: l’indiscrezione Belen Rodriguez non si ferma e dopo la gravidanza è già pronta a tornare operativa in tv. Ecco in quali programmi la vedremo.

Tutti conoscono Rudy Zerbi, ma pochi sanno alcune cose riguardo la sua vita privata. Ecco chi è la madre di suo figlio ...Belen Rodriguez non si ferma e dopo la gravidanza è già pronta a tornare operativa in tv. Ecco in quali programmi la vedremo.