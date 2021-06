Trump voleva che Parler bloccasse i suoi critici, ma il social ha rifiutato (Di martedì 29 giugno 2021) Donald Trump’s January 6 – The view from inside the Oval Office è il libro rivelazione di Michael Wolff, il giornalista che aveva già parlato della presidenza di Donald Trump nel 2018, con dettagli inediti e fonti di prima mano. È lui a svelare – in un estratto del libro pubblicato dal New York Magazine – la relazione che stava per essere presa da Parler, il social network sovranista che – per un certo periodo di tempo – aveva accarezzato l’idea di essere l’unica ed esclusiva voce dell’ex presidente degli Stati Uniti dopo la mancata rielezione. LEGGI ANCHE > Le 50 segnalazioni inviate da Parler e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 giugno 2021) Donald’s January 6 – The view from inside the Oval Office è il libro rivelazione di Michael Wolff, il giornalista che aveva già parlato della presidenza di Donaldnel 2018, con dettagli inediti e fonti di prima mano. È lui a svelare – in un estratto del libro pubblicato dal New York Magazine – la relazione che stava per essere presa da, ilnetwork sovranista che – per un certo periodo di tempo – aveva accarezzato l’idea di essere l’unica ed esclusiva voce dell’ex presidente degli Stati Uniti dopo la mancata rielezione. LEGGI ANCHE > Le 50 segnalazioni inviate dae ...

