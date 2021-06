Trabzonspor, Hamsik si presenta: “Qui c’è passione, voglio fare una grande stagione” (Di martedì 29 giugno 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Marek Hamsik si è presentato come nuovo giocatore del Trabzonspor: “Il trasferimento è andato esattamente come volevo, ovvero rapido. Spero che faremo una buona stagione. Ho visto la passione della gente per il calcio qui. Non vedo l’ora di sentire i nostri tifosi esultare allo stadio. Sono molto felice di essere qui. Il Trabzonspor è stato molto onesto durante il mio processo di trasferimento”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Mareksi èto come nuovo giocatore del: “Il trasferimento è andato esattamente come volevo, ovvero rapido. Spero chemo una buona. Ho visto ladella gente per il calcio qui. Non vedo l’ora di sentire i nostri tifosi esultare allo stadio. Sono molto felice di essere qui. Ilè stato molto onesto durante il mio processo di trasferimento”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Trabzonspor Hamsik Trabzonspor, Hamsik è arrivato in Turchia: accolto da tanti tifosi Ultime calcio - Marek Hamsik è arrivato in Turchia. Il centrocampista slovacco è atterrato da pochi minuti a Trebisonda per iniziare l'avventura con il Trabzonspor e ha ricevuto la calorosa accoglienza dei suoi nuovi ...

Vacanze campane per Bruno Peres e Glenda Moretti Peres ha da poco firmato un triennale con il Trabzonspor dove raggiungerà Marek Hamsik e Gervinho mentre la compagna Glenda, ex assistente di volo è abituata a viaggiare ed infatti ha confessato: "Ho ...

VIDEO - Hamsik arrivato in Turchia per firmare col Trabzonspor: bagno di folla per l'ex Napoli TUTTO mercato WEB SOCIAL – Hamsik felice di iniziare con il Trabzonspor Marek Hamsik è pronto e felice a iniziare una nuova avventura con il Trabzonspor. La stories postata dal calciatore su Instagram.

Lecce, guarda il Monza: tentativo per Hamsik, ma lui rifiuta Galliani ci ha provato per l’ex capitano del Napoli, che poi ha deciso di andare in Turchia Hamsik al Trabzonspor, ma ci ha provato anche il Monza, per portarlo in Serie B. Una delle grandi rivali del ...

