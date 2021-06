Trabzonspor, Hamsik: «Qui c’è grande entusiasmo come a Napoli» (Di martedì 29 giugno 2021) Marek Hamsik si è presentato come nuovo giocatore del Trabzonspor: le sue dichiarazioni Marek Hamsik si è presentato come nuovo giocatore del Trabzonspor: le sue parole. «Sono davvero felice di essere qui, è il posto giusto e migliore per me. In queste settimana sono stato totalmente concentrato con la mia nazionale all’Europeo, adesso posso pensare a quello che faremo nella prossima stagione. Il trasferimento è avvenuto in modo rapido e chiaro, come ho sempre voluto. Spero che faremo una grande stagione. Ho avuto di vedere fin da subito la passione che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Mareksi è presentatonuovo giocatore del: le sue dichiarazioni Mareksi è presentatonuovo giocatore del: le sue parole. «Sono davvero felice di essere qui, è il posto giusto e migliore per me. In queste settimana sono stato totalmente concentrato con la mia nazionale all’Europeo, adesso posso pensare a quello che faremo nella prossima stagione. Il trasferimento è avvenuto in modo rapido e chiaro,ho sempre voluto. Spero che faremo unastagione. Ho avuto di vedere fin da subito la passione che ...

