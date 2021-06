Tour de France | ricercata in tutto il Paese la spettatrice che ha esposto un cartello e provocato la caduta di 150 ciclisti

(Di martedì 29 giugno 2021) La prima tappa delde2021 è già entrata nella storia. E non per la maglia gialla conquistata dalse Julian Alaphilippe, ma per lache ha coinvolto gran parte dei partecipanti a circa 43 km dal traguardo. Un incidente piuttosto unico nel suo genere, causato da unache stava esponendo alle telecamere unin cui salutava i suoi nonni, finendo per intralciare la strada di Tony Martin, il ciclista della Jumbo-Visma. Cadendo, il tedesco ha trascinato con sé circa 150, sui 180 partecipanti al giro, che stavano giungendo alla ...

Prima della partenza della 4/a tappa deldedi ciclismo, a Redon (Ille - et - Vilaine), è aumentato il numero dei corridori che sono stati costretti al ritiro. Dei 180 partiti lunedì mattina da Lorient per Pontivy, solo 177 sono ...DIRETTADE2021: CLASSIFICA, L'ANNO SCORSO In attesa di dare la parola alla strada per la diretta delde2021 per la 4tappa, facciamo un bel passo indietro e andiamo a vedere che ...quello che mi fa ridere è che gli organizzatori del tour, che avrebbero dovuto evitare che la tizia fosse lì e non lo hanno fatto, vogliono chiederle i danni Guarda che prima che passino i ciclisti pe ...Prima della partenza della 4/a tappa del Tour de France di ciclismo, a Redon (Ille-et-Vilaine), è aumentato il numero dei corridori che sono stati costretti al ritiro. Dei 180 partiti lunedì mattina ...