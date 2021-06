Tour de France; Cavendish vince dopo 5 anni | Van der Poel sempre in giallo

(Di martedì 29 giugno 2021) La protesta a inizio frazione dei corridori per le tante cadute in avvio della Grande Boucle, prima con un'andatura a rilento e poi mettendo i piedi a terra per un minuto L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, ricercata in tutto il Paese la spettatrice che ha esposto un cartello e provocato la caduta di 150… - Eurosport_IT : 'La leggenda di Cannonball esiste ancora' ??????? Che rimonta di Mark Cavendish per la vittoria n°31 al Tour de Fra… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - ProCyclingInfo : RT @gruppo_compatto: Tour de France ???? (2.UWT), Stage 4: il ritorno di Mark Cavendish. Suo l’arrivo di Fougères - maurizio30359 : RT @Eurosport_IT: Cannonball guadagna un'altra posizione! ???????? Scopri di più: -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

I corridori del 108/odedi ciclismo hanno espresso la propria insoddisfazione per il moltiplicarsi delle cadute nei giorni scorsi, scendendo dai pedali per 1' in segno di protesta, 500 metri dopo la partenza ...CICLISMO Sprint vincente di "Cannonball" Mark Cavendish (team Deceuninck - Quick Step) nella quarta tappa delde2021, sul traguardo di Fogeres al termine di una frazione di 150,4 km partita da Redon. Il ciclista britannico è stato pilotato alla perfezione dal "treno" della Deceuninck - Quick - ...L’immortale Cavendish torna a vincere al Tour, Merckx con le sue 34 vittorie nella Grande Boucle è forse irraggiungibile, però, il britannico ci prova e arriva a 31. Una giornata “tranquilla” per Van ...Si mette davanti a tirare la FDJ, ma Van Moer conserva ancora 55? e sta andando davvero forte…. (OA Sport) La classifica del Tour de France 2021 non subisce scossoni nelle posizioni che contano al ...