Tour de France 2021, Van der Poel potrebbe conservare la maglia gialla nella cronometro, Alaphilippe proverà a strappargliela. E Pogacar.. (Di martedì 29 giugno 2021) Domani si terrà la prima cronometro dell'edizione 2021 della Grande Boucle, la Changé – Laval Espace Mayenne di 27 chilometri. Il leader Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) dovrà difendere la sua maglia gialla dall'assalto dei suoi grandi rivali Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) e Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Il Gladiatore di Kapellen, in passato, ha sfornato buone prestazioni nelle prove contro il tempo di gare che presentavano un'ottima startlist come il Tour of Britain 2019 e il BinckBanck Tour 2020. Tuttavia, sulla carta sia il transalpino ...

