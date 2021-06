Tour de France 2021 | tutte le classifiche dopo la quarta tappa | Mark Cavendish indossa la maglia verde

(Di martedì 29 giugno 2021) Si è conclusa con una splendida volata ladeldecon il fantastico exploit di. Il britannico è stato decisamente il più forte e ha battuto in maniera netta tutti gli altri velocisti. Per quanto concerne le variedella Grande Boucle non ci sono particolari novità. CLASSIFICA GENERALE 1 1 – VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 120 16:19:10 2 2 – ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Step 50 0:08 3 3 – CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 25 0:31 4 4 – VAN AERT Wout Team Jumbo-Visma 15 ,, 5 5 – KELDERMAN ...

Eurosport_IT : Tante, troppe cadute al Tour de France: arriva l'accusa pesante di Madiot! ???????????? Scopri di più:… - fattoquotidiano : Tour de France, ricercata in tutto il Paese la spettatrice che ha esposto un cartello e provocato la caduta di 150… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - andreastoolbox : Tour de France: dopo la protesta corridori Cavendish vince la quarta tappa - Rai News - sportli26181512 : Tour de France, Cavendish vince la tappa di Fougeres, van der Poel in maglia gialla: Marc Cavendish ha conquistato… -

