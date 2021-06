Tour de France 2021 | Roglic incerottato | “La mummia ci sarà” FOTO

(Di martedì 29 giugno 2021)dalla testa ai piedi ma col sorriso stampato in viso e pronto a lottare. Primoznon si arrende eal via della quarta tappa deldenonostante la dolorosa caduta di lunedì che ha provocato diverse ferite e lo ha costretto a perdere più di un minuto da alcuni avversari. Nonostante ciò, una volta escluse fratture, il corridore della Jumbo-Visma stringerà i denti: “La situazione è lontana dall’essere buona – scrive su Instagram – Ma devo sorridere per i tanti messaggi di pronta guarigione. Laalla partenza e ...

DIRETTADE2021, CLASSIFICA: AL VIA LA 4TAPPA Eccoci alla partenza della d iretta delde2021 per la 4tappa da Redon: prima di vedere i beniamini della Grande Boucle di nuovo per ...Una caduta a 10 km dal traguardo , dopo essersi toccato con Colbrelli, potrebbe aver già compromesso il suode. Primoz Roglic ha concluso la tappa grazie all aiuto dei proprio compagni di squadra ma con un minuto di ritardo dalla maglia gialla. Escluse fratture dopo l'immediato controllo in ...TOUR DE FRANCE \| 29/06/2021 \| 12:36 di Carlo Malvestio. Non dev'essere stata una nottata facile per Primoz Roglic quella appena trascorsa. La caduta nelle fasi finali della terza ...Dopo la violenta caduta di ieri, il ciclista Primoz Roglic è al via della quarta tappa del Tour de France 2021 ...