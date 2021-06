Tour de France 2021, quarta tappa: il ritorno del Manx (Di martedì 29 giugno 2021) Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) ha vinto la quarta tappa del 108° Tour de France, lungo i 150 km completamente piatti da Redon a Fourgeres. L’iridato di Copenhagen 2011 ha preceduto, al termine di un’avvincente volata Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) con il Francese Nacer Bouhanni (Team Arkea – Samsic) terzo. Per Cannonball è questo il 31° successo al Tour de France, a cinque anni di distanza dall’ultimo, colto nel 2016 sul traguardo di Villars-les-Dombes. Ora solo tre vittorie lo separano dal record assoluto di 34 appartenente a Eddy Merckx. Immutata la classifica ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021) Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) ha vinto ladel 108°de, lungo i 150 km completamente piatti da Redon a Fourgeres. L’iridato di Copenhagen 2011 ha preceduto, al termine di un’avvincente volata Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) con ilse Nacer Bouhanni (Team Arkea – Samsic) terzo. Per Cannonball è questo il 31° successo alde, a cinque anni di distanza dall’ultimo, colto nel 2016 sul traguardo di Villars-les-Dombes. Ora solo tre vittorie lo separano dal record assoluto di 34 appartenente a Eddy Merckx. Immutata la classifica ...

