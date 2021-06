Tour de France 2021, pagelle quarta tappa: Cannonball in back! Philipsen e Bol sbagliano i tempi (Di martedì 29 giugno 2021) Quella di oggi è stata sicuramente la giornata della rinascita definitiva di Mark Cavendish. Dopo ben cinque anni di digiuno infatti, l’ex campione del mondo è finalmente riuscito a ritrovare la vittoria al Tour de France, la stessa corsa su cui ha fondato la propria carriera. Quello odierno è stato il suo 31esimo successo alla Grande Boucle, a soli tre sigilli dal record di Eddy Merckx. Una giornata da incorniciare per lui, e quasi da dimenticare per il povero Brent Van Moer ripreso a soli 200 metri dalla linea del traguardo. In crescita Nacer Bouhanni, irreperibile Arnaud Démare. pagelle quarta tappa ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Quella di oggi è stata sicuramente la giornata della rinascita definitiva di Mark Cavendish. Dopo ben cinque anni di digiuno infatti, l’ex campione del mondo è finalmente riuscito a ritrovare la vittoria alde, la stessa corsa su cui ha fondato la propria carriera. Quello odierno è stato il suo 31esimo successo alla Grande Boucle, a soli tre sigilli dal record di Eddy Merckx. Una giornata da incorniciare per lui, e quasi da dimenticare per il povero Brent Van Moer ripreso a soli 200 metri dalla linea del traguardo. In crescita Nacer Bouhanni, irreperibile Arnaud Démare....

