Tour de France 2021 oggi | Redon-Fougeres | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di martedì 29 giugno 2021) Quest’, martedì 29 giugno, ildeaffronterà la sua quarta tappa. La frazione odierna sarà la, di 150,4 chilometri. Il tutto su di un tracciato che non presenta difficoltà altimetriche. Dunque, come accaduto nella giornata di ieri, cadute a parte, dovremmo assistere ad un più che scontato finale in volata. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA QUARTA TAPPA DELDEDALLE ORE 13.00 Come detto in precedenza, non sono presenti gran premi della montagna lungo tutto il percorso della ...