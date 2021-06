Tour de France 2021 | il borsino dei favoriti della quarta tappa | Merlier va a caccia del bis a Fougères Colbrelli cerca riscatto

Advertising

Eurosport_IT : Tante, troppe cadute al Tour de France: arriva l'accusa pesante di Madiot! ???????????? Scopri di più:… - Eurosport_IT : Merlier si prende la 3a tappa del Tour de France ma quanti a terra! Caleb Ewan è costretto a lasciare la Grande Bou… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - Eurosport_IT : Altra grande opportunità per i velocisti ???????? ?13:20 - Redon > Fougères (150.4 km) ?? Segui tutte le tappe del Tou… - RaiSport : ????? Tour de France 2021 La programmazione della 4ª tappa #Redon > #Fougères Guarda su @RaiPlay ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Da Redon a Fougeres per 150,4 km, la quarta tappa delde108 è anche l'ultima che si svolge in Bretagna, che ha ospitato con Brest la Grande Partenza. Sulla carta, si tratta di una giornata che dovrebbe sorridere ai velocisti: il percorso è ...Il belga Tim Merlier (Alpecin) ha vinto in volata la terza tappa delde, caratterizzata da numerose cadute nel finale, con arrivo a Pontivy. Sotto il traguardo i migliori italiani sono stati Davide Ballerini, quarto, e Sonny Colbrelli, quinto. L'olandese ...I velocisti avranno una nuova occasione oggi, nella quarta tappa del Tour de France 2021, la Redon-Fougères di 152 chilometri. Il grande favorito, considerando il successo di ieri e il ritiro di Caleb ...Quest'oggi, martedì 29 giugno, il Tour de France 2021 affronterà la sua quarta tappa. La frazione odierna sarà la Redon-Fougeres, di 150,4 chilometri. Il tutto su di un tracciato che non presenta diff ...