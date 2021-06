Tour de France 2021 | arriva la cronometro! Chi può guadagnare e chi perdere Roglic spalle al muro

(Di martedì 29 giugno 2021) La classifica è ancora molto aperta e corta, masubito un primo punto di svolta per ilde, dopo solamente quattro tappe. Domani in programma la quinta frazione: si tratta della cronometro Changé-Laval Espace Mayenne. Una prova contro il tempo di 27,2 km ideale per gli specialisti, visto il percorso completamente pianeggiante. Chi riuscirà aspazio? Chi invece dovrà difendersi eil meno possibile? Le cadute in questa partenza terribile di Grande Boucle hanno già creato parecchie difficoltà. Richard Carapaz è riuscito a salvarsi al meglio ed è ...

Anche senza le drammatiche cadute che avevano segnato le prime tre tappe, con u n'altimetria piatta e su un tracciato disegnato per i velocisti , la quarta frazione deldeha dispensato grandi emozioni grazie soprattutto a due corridori. Il primo è Brent Van Moer, 23 anni , un belga sconosciuto ai più che è stato in fuga per 150,2 dei 150,3 chilometri del ...Eddy Merckx è detentore praticamente del record di tutto, compreso quello delle vittorie alde, 34. Anche se di strada ancora da fare ce n'è ancora parecchia, è un numero che Mark Cavendish può insidiare: a Fougères arriva la 31esima per il britannico, addirittura 5 anni dopo la ...Nelle ultime centinaia di metri della quarta tappa del Tour de France 2021, la Redon-Fougères, il dispiacere e la contentezza si sono accavallati, la disillusione e l’illusione ...La classifica è ancora molto aperta e corta, ma arriva subito un primo punto di svolta per il Tour de France 2021, dopo solamente quattro tappe. Domani in programma la quinta frazione: si tratta della ...