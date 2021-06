Tour de France 2021 | 8^ tappa Oyonnax-Le Grand Bornand | percorso e altimetria

(Di martedì 29 giugno 2021) L’ottavadeldeprevede la primadi montagna con il classico arrivo a Le, dopo 150 chilometri da. I primi 97 non prevedono difficoltà altimetriche se non 2 GPM di terza e quarta categoria, mentre gli ultimi 53 non hanno un metro di pianura. OTTAVA: DATA, ORARI, TV E STREAMING Si inizia con la Cote de Mont-Saxonnex (prima categoria, 5.7 km all’8.3%), discesa di 10 chilometri che portano all’inizio del Col de Romme (prima categoria, 8.8 km all’8.9%) , seguito da soli 5 chilometri di ...

Tour de France, ricercata in tutto il Paese la spettatrice che ha esposto un cartello e provocato la caduta di 150…

I corridori del 108/o Tour de France di ciclismo hanno espresso la propria insoddisfazione per il moltiplicarsi delle cadute nei giorni scorsi, scendendo dai pedali per 1' in segno di protesta, 500 metri dopo la partenza