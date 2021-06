Tour de France 2021 | 49 vittorie nei grandi giri per Mark Cavendish! Hurrà alla Grande Boucle dopo 5 anni!

(Di martedì 29 giugno 2021)Cavendish ha conquistato la sua 31esima vittoria di tappa alde, tre in meno rispetto al detentore del record Eddy Merckx, cinque annil’ultima, e sei anniessersi già imposto proprio a Fougères. A completare il podio odierno abbiamo Nacer Bouhanni e Jasper Philipsen, battuti da ‘Cannonball’ al termine di una volata di gruppo vinta in maniera netta da parte dell’ex campione del mondo. La sua 31esima vittoria odiernava aggiunta alle quindici frazioni conquistate al Giro d’Italia e alle tre tappe ...

CICLISMO Sprint vincente di "Cannonball" Mark Cavendish (team Deceuninck - Quick Step) nella quarta tappa delde2021, sul traguardo di Fogeres al termine di una frazione di 150,4 km partita da Redon. Il ciclista britannico è stato pilotato alla perfezione dal "treno" della Deceuninck - Quick - ...Eddy Merckx è detentore praticamente del record di tutto, compreso quello delle vittorie alde, 34. Anche se di strada ancora da fare ce n'è ancora parecchia, è un numero che Mark Cavendish può insidiare: a Fougères arriva la 31esima per il britannico, addirittura 5 anni dopo la ...Mercoledì 30 giugno andrà in scena la quinta tappa del Tour de France 2021. Si tratta di una cronometro individuale di 27,2 km da Changé a Laval Espace Mayenne, su un percorso sostanzialmente pianeggi ...Mark Cavendish ha conquistato la sua 31esima vittoria di tappa al Tour de France, tre in meno rispetto al detentore del record Eddy Merckx, cinque anni dopo l'ultima, e sei anni dopo essersi già impos ...