NazioneGrosseto : Torna l'Orbetello Piano Festival: la musica conquista i luoghi della laguna toscana -

LA NAZIONE

(Grosseto), 29 giugno 2021 - Torna l'Orbetello Piano Festival e si rinnova la magia. Dal 3 luglio all'8 agosto torna il calendario che, ormai da 10 anni, sposa la grande musica ad alcuni degli angoli più insoliti e suggestivi della laguna toscana. Dal 3 luglio all'8 agosto si rinnova l'appuntamento con il calendario dedicato al pianoforte che porta alla scoperta di panorami mozzafiato. Ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti la rassegna... Dal 3 Luglio all'8 Agosto torna l'evento che, ormai da 10 anni, sposa la grande musica ad alcuni degli angoli più insoliti e suggestivi della laguna toscana. Dalla terrazza della Polveriera Guzman, al...