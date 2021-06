Torino | Rincon rientrato dopo il Covid | test medici allo stadio

(Di martedì 29 giugno 2021) Tomasaver superato il, la cui positività lo ha costretto a saltare la Copa America 2021 con il suo Venezuela. In queste ore il centrocampista granata si è sottoposto ad una serie di approfonditipresso il centro dina dello Sport nella pancia delloOlimpico Grande. Era stato lo stessoa rendere nota la sua positività allo scorso 12 giugno, per poi essere stato anche ricoverato a causa di una lieve forma ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA #Torino Rientro in Italia per #Rincon, che si è sottoposto ai test medici dopo aver superato il #Covid - marinabeccuti : Torino, Rincon è rientrato a Torino - Torinogranatait : Torino, Rincon è rientrato a Torino - infoitsport : Torino, Rincon dimesso dall’ospedale dopo il Covid - CalcioPillole : Torino, #Rincon dimesso dall'ospedale dopo il Covid. Il 12 giugno scorso era stato comunicato il contagio del gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Rincon

Sportface.it

... riportata in serie B dopo quasi 50 anni di assenza - e non riesco a pensare che lasci". Si vedrà più avanti, intanto Tomàsmanda messaggi incoraggianti dal Venezuela. "Riporto la buona ...Tomas, centrocampista del, è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato positivo al Coronavirus: le sue parole Tomas, centrocampista del, è stato dimesso dall'ospedale dopo ...Tomas Rincon è rientrato a Torino dopo aver superato il Covid, la cui positività lo ha costretto a saltare la Copa America 2021 con il suo Venezuela. In queste ore il centrocampista granata si è ...Il centrocampista del Torino, Tomàs Rincon, è rientrato nel capoluogo piemontese. Il giocatore era impegnato con il suo Venezuela in Copa America, ma in seguito è stato ...