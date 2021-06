Tommaso Stanzani risponde all’insulto omofobo ricevuto e parla di Zorzi

(Di martedì 29 giugno 2021) Nelle ultime ore sui social è diventato virale il video in cui, in sottofondo dietro una storia Instagram diche riprende un balletto del fidanzato, si sente una voce dire “Perché sono tutti finocchi”. L’influencer milanese ha risposto nelle storie successive, affermando che c’è gente che ha grossi problemi e non sa stare al mondo., invece, ha replicato nel corso di una recente intervista. Le parole disugli insulti ricevuti a “Battiti Live” “Quel video è fantastico” ha dichiarato...

VanityFairIt : L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tomm… - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: Tommaso Zorzi e #TommasoStanzani insieme in #Puglia! TUTTE LE FOTO E I VIDEO: - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: Il 'quasi' bacio tra #TommasoZorzi e #TommasoStanzani, che sta facendo impazzire i fan! GUARDA IL VIDEO! - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: #FrancescoOppini commenta a sorpresa un post di #TommasoZorzi! GUARDA LA FOTO! - StellaS33442832 : RT @StellaS33442832: #TommasoZorzi in #Puglia con #TommasoStanzani ed #ElisabettaGregoraci! FOTO E TUTTI I VIDEO: -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Stanzani

Il Mattino

è stato attaccato da uno dei presenti con offese omofobe durante il Battiti Live. Qualche ora fa ha voluto dire la sua opinione su quanto accaduto. Vediamo insieme come ha risposto. ...e gli insulti omofobi: 'Video fantastico, sono loro che devono stare male'., ex ballerino di 'Amici' e attuale fidanzato diZorzi, è stato vittima di insulti ...Nuovi progetti in vista per l'amato e tanto criticato Tommaso Zorzi. "Domani tenevi pronti" sono bastate poche parole per creare il caos sui social.Elisabetta Gregoraci ha commosso il web pubblicando uno scatto in compagnia della mamma prematuramente scomparsa ...