Tommaso Stanzani dopo il video omofobo | “ho imparato a fregarmene”

Leggi su youmovies

(Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.il, torna a parlare in una lunga intervista: ecco che cosa ha detto. E’ stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e proprio in queste settimane è finito al centro del gossip per la sua relazione conZorzi, volto noto della tv. Quello che