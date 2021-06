Tokyo 2020, Stan Wawrinka non ci sarà: non ha recuperato dall’operazione (Di martedì 29 giugno 2021) Un altro ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel tabellone maschile di tennis: è quello di Stan Wawrinka, seppur nell’aria dopo l’operazione al piede sinistro di inizio giugno. Troppo lunghi i tempi di recupero per l’ex campione Slam, il suo forfait va ad aggiungersi a quello di Rafa Nadal, Dominic Thiem e Denis Shapovalov. E la Svizzera attende la decisione di Roger Federer, non ancora sbilanciatosi sulla sua presenza a Tokyo e in questi giorni impegnato sui prati di Wimbledon. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Un altro ritiro dalle Olimpiadi dinel tabellone maschile di tennis: è quello di, seppur nell’aria dopo l’operazione al piede sinistro di inizio giugno. Troppo lunghi i tempi di recupero per l’ex campione Slam, il suo forfait va ad aggiungersi a quello di Rafa Nadal, Dominic Thiem e Denis Shapovalov. E la Svizzera attende la decisione di Roger Federer, non ancora sbilanciatosi sulla sua presenza ae in questi giorni impegnato sui prati di Wimbledon. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, no a staffetta torcia olimpica nella metropoli La staffetta della torcia olimpica in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 non passerà tra le vie della città metropolitana . La decisione, riportata da Kyodo News citando fonti governative, è stata presa per ridurre i rischi legati al Covid - 19. La staffetta, ...

Ciclismo, Tour de France 2021 - Redon - Fougères: percorso, favoriti, scommesse, altimetrie e dove vederla in tv ... l obiettivo è confermare di essere il n° 1 Cassani ufficializza i 5 per Tokyo: Vincenzo Nibali c è,... tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11 Tour de France Froome il più pagato, Nibali ...

Tokyo 2020 - Gli Azzurri per Olimpiadi e Paralimpiadi Il Mondo del Ciclismo Tokyo 2020, Stan Wawrinka non ci sarà: non ha recuperato dall’operazione Un altro forfait per il tennis a Tokyo 2020: Stan Wawrinka non ci sarà, un ritiro che era nell'aria dopo l'operazione al piede sinistro di qualche settimana fa ...

TOKYO 2020 - Spagna, ecco i convocati, non c'è Fabian Ruiz Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ha diramato l'elenco dei 22 calciatori convocati che parteciperanno alla competizione al via il 23 luglio. Presenti ...

