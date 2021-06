Tokyo 2020, Borja Mayoral e Fabian Ruiz out: Roma e Napoli dicono no (Di martedì 29 giugno 2021) Sono stati ufficializzati i convocati della Spagna per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella lista dei 18 calciatori figurano Dani Ceballos, Marco Asensio e Mikel Merino come fuoriquota. Nell’elenco anche sei calciatori che attualmente sono con Luis Enrique: Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Oyarzabal e Dani Olmo. Niente da fare invece per Rodrigo, Fabian Ruiz, Ferran Torres e Borja Mayora: Leeds, Napoli, Manchester City e Roma hanno negato il via libera. I Giochi non ricadono nelle date Fifa e dunque le società non hanno l’obbligo di rilasciare i propri tesserati ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Sono stati ufficializzati i convocati della Spagna per le Olimpiadi di. Nella lista dei 18 calciatori figurano Dani Ceballos, Marco Asensio e Mikel Merino come fuoriquota. Nell’elenco anche sei calciatori che attualmente sono con Luis Enrique: Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Oyarzabal e Dani Olmo. Niente da fare invece per Rodrigo,, Ferran Torres eMayora: Leeds,, Manchester City ehanno negato il via libera. I Giochi non ricadono nelle date Fifa e dunque le società non hanno l’obbligo di rilasciare i propri tesserati ...

Advertising

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI VOLA A TOKYO ???????? La azzurra centra la sua quarta partecipazione ai Giochi olimpici, è record ass… - ailinon80 : RT @SIRVolleyPG: ???? | Max Colaci, Simone Giannelli e Fabio Ricci convocati per l’ultimo collegiale in vista di Tokyo 2020! Dai ragazzi! ????… - zazoomblog : Tokyo 2020 Simona Halep forfait: “Rinuncia difficile da digerire” - #Tokyo #Simona #Halep #forfait:… - sportface2016 : #Tokyo2020, Borja Mayoral e Fabian Ruiz restano a casa: no di Roma e Napoli - zazoomblog : Tokyo 2020 Simona Halep forfait: “Rinuncia difficile da digerire” - #Tokyo #Simona #Halep #forfait: -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Simona Halep forfait: 'Rinuncia difficile da digerire' Ancora un pesante forfait per il tennis ai Giochi di Tokyo 2020 . Non ci sarà Simona Halep , da tempo designata dalla Romania come portabandiera. La numero 3 al mondo non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio che le ha impedito di essere al ...

Giochi Olimpici, ecco le azzurre al via e i convocati di pista, MTB e BMX Oltre ai cinque professionisti impegnati nella prova in linea maschile , la pattuglia azzurra impegnata nelle gare di ciclismo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sarà nutrita. Per la prova in linea femminile, il selezionatore Edoardo Salvoldi ha a disposizione quattro posti: sicure del biglietto per il Giappone sono Elisa Longo Borghini (che ...

TOKYO 2020: ECCO L'ITALIA DEGLI SPORT EQUESTRI CavalloMagazine Tokyo 2020, Borja Mayoral e Fabian Ruiz out: Roma e Napoli dicono no Olimpiadi Tokyo 2020, Borja Mayoral e Fabian Ruiz non parteciperanno ai Giochi. Roma e Napoli dicono no, ecco i convocati dalla Spagna ...

TOKYO2020: TENNIS. AUSTRALIA CONFERMA PARTECIPAZIONI BARTY E KYRGIOS CANBERRA (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Le star del tennis australiano Ashley Barty e Nick Kyrgios hanno confermato la loro partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Barty, numero 1 al mondo, guidera' l ...

Ancora un pesante forfait per il tennis ai Giochi di. Non ci sarà Simona Halep , da tempo designata dalla Romania come portabandiera. La numero 3 al mondo non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio che le ha impedito di essere al ...Oltre ai cinque professionisti impegnati nella prova in linea maschile , la pattuglia azzurra impegnata nelle gare di ciclismo ai Giochi Olimpici disarà nutrita. Per la prova in linea femminile, il selezionatore Edoardo Salvoldi ha a disposizione quattro posti: sicure del biglietto per il Giappone sono Elisa Longo Borghini (che ...Olimpiadi Tokyo 2020, Borja Mayoral e Fabian Ruiz non parteciperanno ai Giochi. Roma e Napoli dicono no, ecco i convocati dalla Spagna ...CANBERRA (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Le star del tennis australiano Ashley Barty e Nick Kyrgios hanno confermato la loro partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Barty, numero 1 al mondo, guidera' l ...