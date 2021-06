Tnt Fedex | lavoratori al Mise | “Protestiamo da mesi | nessuno ci ascolta Come si può chiudere un magazzino dalla sera alla mattina?”

(Di martedì 29 giugno 2021) Circa un centinaio didellaTnt, iscritti al sindacato Si Cobas, hanno protestato di fronte al Ministero dello sviluppo economico contro la chiusura dei magazzini di Piacenza decisamultinazionale. Nel corteo hanno ricordato anche Adil Belakhdim, ucciso durante un presidio davanti ai magazzini della Lidl a Biandrate. “Sonochee che organizziamo presidi ma i politici non cino. Dove sono le leggi italiane che permettono a una multinazionale diuno stabilimento all’improvviso? A Piacenza il lavoro c’è, ...

... dove diversi picchiatori in pettorina catarifrangente hanno attaccato a colpi di bastoni i lavoratori dell'hub di Piacenza, chiuso settimane fa dalla multinazionale della logistica, ... Il 27 maggio, davanti alla di San Giuliano Milanese, un gruppo di lavoratori del sindacato Si Cobas che stava protestando contro la chiusura dell'hub di Piacenza è stato aggredito con mazze e taser da guardie ... Non si ferma la protesta dei lavoratori della logistica del magazzino Tnt-Fedex di Piacenza: "Perché nessuno ci ascolta?" [VIDEO] ...