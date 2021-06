Tnt Fedex, i lavoratori salgono sulle impalcature del ministero in segno di protesta: “Orlando non vuole riceverci” (Di martedì 29 giugno 2021) È proseguita tutto il pomeriggio, con qualche momento di tensione con le forze dell’ordine, la protesta di circa un centinaio di lavoratori della Fedex Tnt sotto il ministero del Lavoro. A un certo punto, un gruppo di manifestanti, stanchi di non ricevere notizie del ministro Andrea Orlando, ha deciso di arrampicarsi lungo un’impalcatura dell’edificio in segno di dissenso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) È proseguita tutto il pomeriggio, con qualche momento di tensione con le forze dell’ordine, ladi circa un centinaio didellaTnt sotto ildel Lavoro. A un certo punto, un gruppo di manifestanti, stanchi di non ricevere notizie del ministro Andrea, ha deciso di arrampicarsi lungo un’impalcatura dell’edificio indi dissenso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GioCo1950 : Il caso del sito Fedex-TNT di Piacenza, FGC e SiCobas: lavoratori e disoccupati occupano le impalcature al MISE in… - Patty66509580 : Tnt Fedex, lavoratori al Mise: “Protestiamo da mesi, nessuno ci ascolta. Come si può chiudere un magazzino dalla se… - Italia_Notizie : Tnt-Fedex, lavoratori al Mise: “Protestiamo da mesi, nessuno ci ascolta. Come si può chiudere un magazzino dalla se… - LilianaSimone : Giungiamo alla fine del mese ringraziando tutti coloro che ci hanno dato fiducia affidandoci le proprie spedizioni… - RealHumanBean_7 : @schiva_questa @un_Filip Con TNT di FedEx ho dovuto scrivere al supporto olandese per sapere dove fosse della merce -