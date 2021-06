Tiziano Ferro e Imen Siar: “Sta arrivando nuova musica” (Di martedì 29 giugno 2021) Tiziano Ferro e Imen Siar stanno lavorando insieme a nuovi brani. Lo comunica l’artista di Latina sui social presentando ai suoi fan l’artista inglese Imen Siar, semifinalista di Britain’s Got Talent. Imen Siar è una ragazza di origini marocchine ma vive in Inghilterra; è nota per essere la semifinalista dell’edizione 2020 di Britain’s Got Talent, la versione britannica del talent show che l’ha vista giungere fino alla puntata semifinale del programma. Imen Siar adesso si trova a lavorare con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021)stanno lavorando insieme a nuovi brani. Lo comunica l’artista di Latina sui social presentando ai suoi fan l’artista inglese, semifinalista di Britain’s Got Talent.è una ragazza di origini marocchine ma vive in Inghilterra; è nota per essere la semifinalista dell’edizione 2020 di Britain’s Got Talent, la versione britannica del talent show che l’ha vista giungere fino alla puntata semifinale del programma.adesso si trova a lavorare con ...

Tiziano Ferro e Imen Siar: "Sta arrivando nuova musica" OptiMagazine

