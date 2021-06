Tiro a segno, Coppa del Mondo Osijek 2021: Russia a segno nella carabina tre posizioni femminile a squadre (Di martedì 29 giugno 2021) Si sono disputate oggi ad Osijek, in Croazia, due finali in specialità non olimpiche nella tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno 2021: nella carabina tre posizioni 50 metri la Russia vince la prova femminile a squadre, mentre la Polonia conquista la gara a coppie miste. nella gara femminile a squadre nella finale per il primo posto la Russia di Yulia Zykova, Polina ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Si sono disputate oggi ad, in Croazia, due finali in specialità non olimpichetappa delladelditre50 metri lavince la prova, mentre la Polonia conquista la gara a coppie miste.garafinale per il primo posto ladi Yulia Zykova, Polina ...

Advertising

haras_bro : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… - nathanielfldn : se non arrivi me lo segno e a novembre ti tiro una sberla che te la ricorderai per sempre - 21_federica : Si ma il tiro al segno vale solo con la faccia di Serkan Bolat - AngieEdser : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… - G_amanim : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… -