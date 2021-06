Tiro a segno, Coppa del Mondo Osijek 2021: nella pistola automatica 25 metri maschile vince Jean Quiquampoix (Di martedì 29 giugno 2021) Si è disputata ad Osijek, in Croazia, l’unica finale individuale odierna della tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno 2021: nella pistola automatica 25 metri maschile si impone il transalpino Jean Quiquampoix, mentre completano il podio i tedeschi Christian Reitz, secondo, ed Oliver Geis, terzo. La finale viene vinta dal transalpino Jean Quiquampoix, che completa le otto serie con un complessivo 35/40, battendo il tedesco Christian ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Si è disputata ad, in Croazia, l’unica finale individuale odierna della tappa delladeldi25si impone il transalpino, mentre completano il podio i tedeschi Christian Reitz, secondo, ed Oliver Geis, terzo. La finale viene vinta dal transalpino, che completa le otto serie con un complessivo 35/40, battendo il tedesco Christian ...

Advertising

giotoccy : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… - Alessia13371477 : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… - Sabry19465566 : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… - Ele10653822 : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… - soniabursin : RT @moonshadow_369: Non soltanto si è premurato di allestire una sala giochi soltanto per la sua bambina, ma ha addirittura predisposto un… -