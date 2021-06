Tiro a segno, Coppa del Mondo Osijek 2021: italiani eliminati nelle qualificazioni della pistola automatica 25 metri maschile (Di martedì 29 giugno 2021) E’ proseguita stamane ad Osijek, in Croazia, la tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno 2021: subito in scena le qualificazioni della pistola automatica 25 metri maschile, che purtroppo non sorridono agli azzurri in gara, Tommaso Chelli e Massimo Spinella, entrambi eliminati. nelle qualificazioni tre pass per la finale del pomeriggio li stacca la Germania, con Christian Reitz primo con 592/600, Florian Peter secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) E’ proseguita stamane ad, in Croazia, la tappadeldi: subito in scena le25, che purtroppo non sorridono agli azzurri in gara, Tommaso Chelli e Massimo Spinella, entrambitre pass per la finale del pomeriggio li stacca la Germania, con Christian Reitz primo con 592/600, Florian Peter secondo ...

Advertising

Spiaze1 : @thewhitefly_ Stava aspettando la conferma del VAR che non si fosse staccato dalla riga di porta prima del tiro, se… - RealHumanBean_7 : Se non ci fosse stato il covid stasera avrei vinto i pupazzetti al tiro a segno che fanno sempre ad Ostiense per la… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Tiro a segno: Paolo Monna scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #segno: #Paolo - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Tiro a segno: Tommaso Chelli scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #segno: #Tommaso - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2021 Tiro a segno: Paolo Monna scheda e palmares - #Olimpiadi #Tokyo #segno: #Paolo -