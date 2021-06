Tina Turner | il leone e la bambina

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 giugno 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 26-27 di Vanity Fair in edicola fino al 6 luglio 2021 Tina Turner ha pensato di togliersi la vita almeno tre volte: se si esclude il tentativo con le pillole prima di salire sul palco, negli anni ’70, due volte ci ha ragionato concretamente (in Svizzera, dove vive, il suicidio assistito è legale). Sulle T-shirt anni ’80 era una sagoma con un microabito di paillettes, gambe su tacchi vertiginosi, criniera folta e microfono davanti a una bocca che urlava così forte che quasi potevi sentire What’s love got to do with it, We don’t need another hero o Simply the best. Un leone che graffiava con la voce. Incantati da quell’immagine leggendaria di sicurezza e grinta, abbiamo scoperto solo dopo, negli anni, chi era davvero quella quarantenne, nata Anna Mae Bullock e diventata a 17 anni Tina Turner grazie a Ike, suo pigmalione e mentore, poi marito tossico e violento. Tra la prima autobiografia I, Tina (1986) e l’ultimo documentario Tina (in uscita l’8 luglio) abbiamo imparato la sua storia, quella della rivincita sulla povertà (i campi di cotone del Tennessee), sull’abbandono (dei genitori), sulla violenza (domestica), sulla malattia (un ictus, un tumore, un trapianto) e sulla morte (dell’amato primo figlio Craig, morto suicida nel 2018). Come si sia risollevata da queste crisi lo spiega in Diventare felicità (Mondadori, pagg. 180, 18 euro), il libro che pubblica ora in Italia e che ha scritto dopo aver compiuto 80 anni, per raccontare al mondo che cosa è riuscita a salvarla da quel vortice di dolore: la pratica buddista e in particolare recitare Nam-myoho-renge-kyo, il sutra del Loto. Oggi, dallo Chateau Algonquin sul lago di Zurigo dove vive dal 1998, in affitto, con il produttore e secondo marito Erwin Bach, è il suo chiodo fisso: «Scriva per favore perché mi sono dedicata a questo libro: sono i miei migliori consigli su come superare gli ostacoli della vita. Tutti abbiamo una sorgente di felicità indistruttibile dentro di noi, va scoperta». Partiamo dal primo ostacolo: qual è stato il suo stato d’animo durante la pandemia? «Ero straziata sentendo le notizie sulle molte persone che hanno perso i propri cari. Molti di più hanno perso il lavoro. Per tutto questo tempo però sono stata ottimista: assistere agli sforzi eroici degli operatori sanitari che ci proteggono, e anche dei lavoratori essenziali che hanno mantenuto in funzione la società, è stato commovente. Siamo un’unica famiglia globale e credo che momenti difficili come questo ci abbiano ricordato quanto siamo tutti profondamente connessi. Se scegliamo la speranza invece della disperazione, possiamo trovare la pace nei nostri cuori e aiutare gli altri a fare lo stesso. Sto pregando per la buona salute della mia famiglia, dei miei amici, dell’umanità, e non vedo l’ora di rivedere tutti dopo che avremo superato in sicurezza la pandemia». A 81 anni lei dice che è importante non perdere troppo tempo incollati ai dispositivi mobili. Quante ore passa davanti a uno schermo? «Mi piace leggere i commenti sui miei profili social, ma preferisco di gran lunga avere una comunicazione da persona a persona, da cuore a cuore. Ora è più difficile per le restrizioni dovute alla pandemia, ma sa che penso? Anche dire una parola gentile a uno sconosciuto incontrato per caso può creare positività. Stiamo vedendo gli effetti dannosi del troppo tempo sullo schermo: depressione, solitudine… Il brutto dei social media è anche che sembra che le persone si confrontino con gli altri: ma non dovremmo mai paragonarci. È molto più salutare sforzarsi di essere migliori oggi rispetto a ieri. Se passassimo tutti più tempo a fare questo e meno a cercare di convincere la gente ad apprezzarci sui social, sarebbe un grande miglioramento per la felicità di tutti». Di emergenze, legate alla salute, lei ne sa qualcosa: tra il 2013 e il 2017 ha combattuto gravi malattie, tra cui un ictus, un cancro e l’insufficienza renale. Nel libro spiega come meditare e recitare il mantra buddista Nam-myoho-renge-kyo l’ha aiutata nei momenti più difficili. In che modo una pratica spirituale può servire per superare difficoltà fisiche? «C’è un passaggio del filosofo buddista del XIII secolo Nichiren che mi è stato prezioso, allora. Dice: “Nam-myoho-renge-kyo è come il ruggito di un leone. Quale malattia può dunque essere un ostacolo?”. Nam-myoho-renge-kyo è un altro nome per lo stato illuminato che esiste in ognuno di noi, che è più potente di qualsiasi difficoltà che possiamo incontrare. Attraverso la pratica spirituale, ho evocato il mio leone interiore e ho superato tutte le sfide. La malattia mi ha fatto ricordare di godermi ogni giorno al massimo». Per molti potrebbe essere difficile capire come ripetere la stessa frase per minuti o ore possa cambiarti la vita. Che cosa dice a chi è scettico? «Puoi migliorare la tua vita stando attento ai tuoi pensieri, parole e azioni. Questi tre atti creano il nostro karma, nel bene e nel male. Quando aumenti la consapevolezza e ti concentri sulla diffusione di gentilezza e positività, quella buona energia tornerà da te. È così che puoi vivere in accordo con la legge naturale di causa ed effetto, fondamento della filosofia buddista». Si è affidata anche alla medicina però. «Certo, il buddismo è una filosofia della ragione e la tradizione Soka Gakkai che pratico sostiene pienamente la scienza. Così, mentre mi prendevo cura di me emotivamente e spiritualmente, ho anche cercato i migliori dottori e cure mediche per i miei disturbi. Fortunatamente, è stata una combinazione vincente e non solo sono sopravvissuta, ma sono anche cresciuta». Una sua foto la ritrae mentre recita il sutra del Loto a casa nel 1985, durante il fine settimana in cui il suo film Mad Max oltre la sfera del tuono diventava un successo mondiale. Come conciliava il caos di una vita da superstar con la tranquillità necessaria per praticare il buddismo? «La pace è un risultato positivo della pratica buddista, non è un requisito per fare la pratica, che io non ho mai separato dalla mia carriera. Durante i tour mondiali, meditavo e recitavo spesso Nam-myoho-renge-kyo per un’ora, in camerino, prima di ogni spettacolo. Ho pregato anche per la felicità del mio pubblico e per infondere speranza e gioia nelle loro vite». Facciamo un passo indietro: lei racconta della sua infanzia nel Tennessee rurale, in una famiglia povera, senza il telefono per chiamare i suoi genitori che vivevano lontani per lavoro. «Non potevo telefonare, ma la mia voce ne ha beneficiato. I miei amici d’infanzia e io ci urlavamo brevi notizie attraverso i campi, informazioni sulla scuola o su qualunque cosa stesse succedendo: è così che ho imparato a “portare la voce” senza ferire le corde vocali, un’abilità utile per la mia vita successiva come cantante. Crescere in campagna non aveva agi ma mi ha fatto bene, in un certo senso. Ho imparato ad apprezzare il lavoro che serve per coltivare e a non sprecare mai il cibo. La mia profonda connessione con Madre Natura è iniziata dai primi ricordi delle passeggiate nei campi di cotone del Tennessee». Uno Stato in cui vigeva la segregazione razziale. «Sentirsi diversa» l’ha influenzata? «La discriminazione razziale è stata legale per i primi venticinque anni della mia vita e ora, sebbene queste leggi siano cambiate, alcune persone non si evolvono rapidamente. Fin da bambina ho sempre saputo che le differenze superficiali come il colore della pelle o lo stato sociale non devono avere importanza». Diventare famosa l’ha protetta, poi, dalle discriminazioni? «Quando ho iniziato da solista ero una cantante nera sulla quarantina, senza soldi e con poche opportunità di lavoro. Ho affrontato il razzismo, il sessismo, l’età, mantenendo lo spirito del “mai arrendersi”. Lavorando sodo ho mostrato a chi mi emarginava che i preconcetti e i dubbi su di me erano sbagliati. Parte della mia pratica spirituale consiste nel “trasformare il veleno in medicina”, il che significa trasformare le situazioni negative in opportunità. La forza del mio atteggiamento positivo ha spinto fuori dalla finestra tutti gli “ismi” che mi ostacolavano».