Tim Merlier al suo debutto vince la tappa 3 del Tour

(Di martedì 29 giugno 2021) Il belga Timha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Jasper Philipsen e al francese Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic). Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) è rimasto in maglia gialla di leader. Com’è andata la terzavinta da Tim? La gara per il terzo giorno era ancora in Bretagna, ma questa volta il percorso di 183 chilometri era privo di salite impegnative. C’erano solo due segnati, quarta categoria. La fuga di giornata è iniziata nel primo chilometro, composta da: Jelle Wallays ( Cofidis ), Michael Schär (AG2R-Citroën), Ide Schelling (Bora-hansgrohe), Maxime Chevalier e Cyril Barthe ...

Il belga(Alpecin) ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France, caratterizzata da numerose cadute nel finale, con arrivo a Pontivy. Sotto il traguardo i migliori italiani sono stati Davide ...CICLISMOha vinto in volata la terza tappa del Tour de France, la Lorient - Pontivy di 183 km. Il belga del team Alpecin - Fenix si è imposto davanti al connazionale e compagno di squadra Jasper ...di Angelo Costa Tutti zitti, sembra dire Tim Merlier passando per primo sul traguardo col ditino davanti al naso. Ma forse vuol solo segnalare che è meglio tacere: da una tappa corsa a ritmo folle (ol ...Caleb Ewan abbandona il Tour de France. Il Tour de France perde un sicuro protagonista. Caleb Ewan, portato via in ambulanza oggi, è stato infatti costretto ad abbandonare la cor ...