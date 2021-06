Thorgan Hazard: “Forse abbiamo un vantaggio non avendo giocato i supplementari. L’Italia ha sofferto” (Di martedì 29 giugno 2021) Il calciatore del Belgio Thorgan Hazard e protagonista della vittoria contro il Portogallo, ha parlato in conferenza stampa della sfida di venerdì contro L’Italia: “Con il Portogallo abbiamo sofferto ma anche L’Italia contro l’Austria. In questa fase del torneo, Forse, non aver giocato i supplementari sarà un vantaggio. L’Italia ha impressionato tutti soprattutto nella fase a gironi. Hanno avuto più difficoltà nell’ultima partita. Ci vorrà una prestazione importante per qualificarsi. Sarà una grande sfida ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Il calciatore del Belgioe protagonista della vittoria contro il Portogallo, ha parlato in conferenza stampa della sfida di venerdì contro: “Con il Portogalloma anchecontro l’Austria. In questa fase del torneo,, non aversarà unha impressionato tutti soprattutto nella fase a gironi. Hanno avuto più difficoltà nell’ultima partita. Ci vorrà una prestazione importante per qualificarsi. Sarà una grande sfida ...

Ultime Notizie dalla rete : Thorgan Hazard Belgio - Italia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale Da una parte c'è la Nazionale di Martinez che ha superato gli ottavi di finale battendo di misura il Portogallo grazie al gol di Thorgan Hazard. Dall'altra parte troviamo la Nazionale di Mancini che ...

Belgio, Martinez: 'De Bruyne e Hazard? Niente danni strutturali ma...' HAZARD - 'E' la miglior partita che ho visto giocare ad Hazard negli ultimi due anni, come ha giocato con Thorgan, come ha coperto gli spazi. L'ultima cosa che vuoi è togliere un giocatore così: non ...

Nel mito di Thorgan, "l'altro Hazard" che parava i tiri di Eden GianlucaDiMarzio.com Euro 2020, Hazard jr: "Vogliamo fermare l'Italia. Eden sta meglio" Dopo aver risolto la gara col Portogallo, Thorgan Hazard avverte l'Italia in vista dei quarti di Euro 2020. "Dovremo giocare una grande partita contro l'Italia se vogliamo continuare - ha spiegato il ...

Belgio, T. Hazard: "Eden sta meglio e vuole esserci contro l'Italia" (ANSA) - ROMA, 29 GIU - Eden Hazard sta facendo il possibile per smaltire l'infortunio muscolare in tempo per essere a disposizione del Belgio per i quarti di Euro 2020 contro l'Italia. Lo ...

