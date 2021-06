Thorgan Hazard: “Eden sta meglio, si sta allenando e vuole esserci con l’Italia” (Di martedì 29 giugno 2021) Thorgan Hazard, fratello di Eden e giocatore del Belgio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Italia valida per i quarti di finale di venerdì prossimo. Eden si sente meglio. Si sta allenando, e oggi alle 8.30 era già in palestra. vuole esserci, per aiutare la squadra e dare spettacolo. Sta facendo di tutto per tornare. È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l’iniziativa, ci fa salire. Spero che ci sarà, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021), fratello die giocatore del Belgio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida controvalida per i quarti di finale di venerdì prossimo.si sente. Si sta, e oggi alle 8.30 era già in palestra., per aiutare la squadra e dare spettacolo. Sta facendo di tutto per tornare. È un giocatore importante per tenere palla quando siamo in difficoltà, prende l’iniziativa, ci fa salire. Spero che ci sarà, altrimenti abbiamo altri che possono ricoprire quel ruolo. L'articolo ...

Advertising

Eurosport_IT : ???????? • SARÀ IL BELGIO L'AVVERSARIO DELL'ITALIA ?? Il gol di Thorgan Hazard piega i campioni in carica del Portogall… - napolista : Il giocatore in conferenza: “Eden alle 8:30 era già in palestra, sta facendo di tutto per essere disponibile. Spero… - CalcioNapoli24 : - Mottalemi : @hannistein Già pronta la maglia bianca away di Thorgan Hazard - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Euro2020, verso #BelgioItalia: la storia e i segreti di Thorgan, “l’altro #Hazard” dal nome mitologico cresciuto parando i t… -

Ultime Notizie dalla rete : Thorgan Hazard Hazard jr sfida l'Italia: 'Vogliamo fermarli anche senza Eden' Dovremo giocare una grande partita contro l'Italia se vogliamo continuare. Hanno una lunga serie di partite senza sconfitte. Sarà una sfida fermare quella serie ". Così Thorgan Hazard , esterno offensivo del Belgio e del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista del quarto di finale di Euro2020 contro gli azzurri. " Eden è importante per la squadra. Non è ...

Europei: Hazard jr, Eden sta meglio e vuole esserci Lo ha spiegato suo fratello minore Thorgan Hazard, autore del gol decisivo nell'ottavo con il Portogallo. "Eden si sente meglio. Si sta allenando, e oggi alle 8.30 era già in palestra - ha raccontato ...

Nel mito di Thorgan, "l'altro Hazard" che parava i tiri di Eden GianlucaDiMarzio.com Belgio, T. Hazard: "Eden sta meglio e vuole esserci contro l'Italia" (ANSA) - ROMA, 29 GIU - Eden Hazard sta facendo il possibile per smaltire l'infortunio muscolare in tempo per essere a disposizione del Belgio per i quarti di Euro 2020 contro l'Italia. Lo ...

Hazard jr sfida l'Italia: "Vogliamo fermarli anche senza Eden" Così l'esterno della nazionale belga, prossima avversaria degli azzurri nei quarti di Euro2020: "L'obiettivo è interrompere la loro striscia di risultati positivi" ...

Dovremo giocare una grande partita contro l'Italia se vogliamo continuare. Hanno una lunga serie di partite senza sconfitte. Sarà una sfida fermare quella serie ". Così, esterno offensivo del Belgio e del Borussia Dortmund, in conferenza stampa in vista del quarto di finale di Euro2020 contro gli azzurri. " Eden è importante per la squadra. Non è ...Lo ha spiegato suo fratello minore, autore del gol decisivo nell'ottavo con il Portogallo. "Eden si sente meglio. Si sta allenando, e oggi alle 8.30 era già in palestra - ha raccontato ...(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Eden Hazard sta facendo il possibile per smaltire l'infortunio muscolare in tempo per essere a disposizione del Belgio per i quarti di Euro 2020 contro l'Italia. Lo ...Così l'esterno della nazionale belga, prossima avversaria degli azzurri nei quarti di Euro2020: "L'obiettivo è interrompere la loro striscia di risultati positivi" ...