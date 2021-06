The Last of Us di HBO, al via la produzione? Pedro Pascal fotografato con il regista dell'episodio pilota (Di martedì 29 giugno 2021) Il regista dell'episodio pilota della serie The Last of Us, Kantemir Balagov, ha pubblicato una foto con l'attore Pedro Pascal nelle sue storie su Instagram. Quest'ultimo interpreterà il ruolo del protagonista Joel Miller nell'adattamento cinematografico. L'attore Pedro Pascal è noto soprattutto per le sue serie TV The Mandalorian e Wonder Woman 1984. Bella Ramsey di Game of Thrones interpreterà il ruolo di Ellie nella serie TV ispirata proprio al gioco. Il film è scritto dal direttore creativo di Naughty Dog Neil ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Ila serie Theof Us, Kantemir Balagov, ha pubblicato una foto con l'attorenelle sue storie su Instagram. Quest'ultimo interpreterà il ruolo del protagonista Joel Miller nell'adattamento cinematografico. L'attoreè noto soprattutto per le sue serie TV The Mandalorian e Wonder Woman 1984. Bella Ramsey di Game of Thrones interpreterà il ruolo di Ellie nella serie TV ispirata proprio al gioco. Il film è scritto dal direttore creativo di Naughty Dog Neil ...

Advertising

madriagasofia_ : kilig sa The Last sksksksjsksh - mihastag : @mdbd89 THE LAST ONE SNJDJDJ MICHELLE BABY LEMME HUG U - BarryHambly : RT @Elisa_balsamo: Zaino in spalla... Tokyo arrivo! ???? Leggi l'ultimo articolo sul mio blog! Read the last post in my blog! - robires : @federicacaladea Grazie per l’info cercavo qualcosa da guardare dopo the last kingdom - Jambo59407790 : RT @LucaVenerex: Nell’ultimo weekend del #PrideMonth, Milano BRUCIA ????????Fino a mercoledì potrai iscriverti sul mio profilo onlyfans gratui… -