(Teleborsa) – The Italian Sea Group annuncia che, a seguito del bando pubblicato dal curatore fallimentare Dottor Franco Della Santa e dopo aver avuto accesso alla data room per la vendita degli asset Perini Navi, ha dato mandato alla società Deloitte di volgere talune approfondite procedure di analisi sui documenti messi a disposizione. La società conferma il proprio interesse per Perini Navi solo a valori sostenibili in un'ottica di creazione di valore per la Società ed i propri azionisti.

The Italian Sea Group incarica Deliotte di esplorare acquisto Perini Navi Borsa Italiana Spagna, vendite dettaglio in rallentamento a maggio (Teleborsa) - Rallenta il commercio in Spagna a maggio. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del 19 ...

Francia, fiducia consumatori in forte recupero a giugno (Teleborsa) - Sale la fiducia dei consumatori francesi nel mese di giugno. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 98 punti d ...

