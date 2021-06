The Crown 5, iniziate le riprese con il nuovo cast: cosa dobbiamo aspettarci (Di martedì 29 giugno 2021) Ci sarà ovviamente ancora da aspettare prima di poterla vedere sugli schermi ma le riprese di The Crown 5 sono iniziate lontano da occhi indiscreti e con un cast del tutto rinnovato. La storia di The Crown non appassiona solo i sudditi inglesi bensì tutto il mondo, e la quinta stagione sembra sarà divisa in due “atti”: i fan si aspettano che nella prima parte verranno raccontati i primi (e terribili) anni ’90, per poi concludersi con la parentesi dei primi anni 2000. Il set – blindatissimo – della quinta stagione si trova agli Elstree Studios di Londra e porterà alla fine del 2022 su Netflix la parte di ... Leggi su dilei (Di martedì 29 giugno 2021) Ci sarà ovviamente ancora da aspettare prima di poterla vedere sugli schermi ma ledi The5 sonolontano da occhi indiscreti e con undel tutto rinnovato. La storia di Thenon appassiona solo i sudditi inglesi bensì tutto il mondo, e la quinta stagione sembra sarà divisa in due “atti”: i fan si aspettano che nella prima parte verranno raccontati i primi (e terribili) anni ’90, per poi concludersi con la parentesi dei primi anni 2000. Il set – blindatissimo – della quinta stagione si trova agli Elstree Studios di Londra e porterà alla fine del 2022 su Netflix la parte di ...

Ultime Notizie dalla rete : The Crown The Crown 5: il Primo Ministro John Major sarà interpretato da Jonny Lee Miller La serie biografica di Netflix tornerà in streaming nel 2022 con un cast rinnovato. Jonny Lee Miller sarà uno dei volti della stagione 5 di The Crown . L'affermato e amato attore britannico, volto nell'ultimo decennio di uno Sherlock Holmes diverso dai soliti nel procedurale di CBS Elementary , si è unito al cast del regale drama ...

