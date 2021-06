TFA sostegno VI ciclo, chi può tentare le selezioni per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado (Di martedì 29 giugno 2021) TFA sostegno VI ciclo, i docenti in possesso dei previsti requisiti possono partecipare alle selezioni per accedere ai percorsi di specializzazione per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Cosa succede se si superano entrambe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) TFAVI, i docenti in possesso dei previsti requisiti possono partecipare alleper accedere ai percorsi di specializzazione per lasia diche di. Cosa succede se si superano entrambe. L'articolo .

orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo, chi può tentare le selezioni per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado - AniefTorino : TFA sostegno VI ciclo: preparati con determinazione alle prove selettive. Scegli il metodo creato da Eurosofia - orizzontescuola : TFA sostegno VI ciclo: non è possibile accedere con laurea triennale, anche se in possesso dei 24 CFU - ProDocente : TFA sostegno VI ciclo: non è possibile accedere con laurea triennale, anche se in possesso dei 24 CFU - ProDocente : TFA sostegno VI ciclo: non è possibile accedere con laurea triennale, anche se in possesso dei 24 CFU -