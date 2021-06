Terzo settore, l’impresa sociale Anteo incorpora la cooperativa Progest: nasce nuovo gruppo dei servizi socio sanitari e assistenziali (Di martedì 29 giugno 2021) Ridurre i costi di gestione grazie alle economie di scala, aumentare la capacita di investimento per sviluppare le attività più importanti, accedere più facilmente al mercato dei capitali e attrarre manager di alto livello. Obiettivi standard nel profit, molto meno nel Terzo settore. Ma è con questi intenti che l’impresa sociale Anteo e la coop sociale Progest, attive nella gestione di residenze sanitarie assistite e di comunità e servizi per disabili e persone con patologie psichiatriche e dipendenze patologiche, hanno deciso di fondersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Ridurre i costi di gestione grazie alle economie di scala, aumentare la capacita di investimento per sviluppare le attività più importanti, accedere più facilmente al mercato dei capitali e attrarre manager di alto livello. Obiettivi standard nel profit, molto meno nel. Ma è con questi intenti chee la coop, attive nella gestione di residenzee assistite e di comunità eper disabili e persone con patologie psichiatriche e dipendenze patologiche, hanno deciso di fondersi ...

Advertising

elenabonetti : Oggi in Conferenza Unificata abbiamo ripartito 135 milioni che andranno ai comuni per organizzare i centri estivi.… - fattoquotidiano : Terzo settore, l’impresa sociale Anteo incorpora la cooperativa Progest: nasce nuovo gruppo dei servizi socio sanit… - AnnaNorcia : RT @AuserNazionale: Tutte le notizie della settimana sul mondo Auser, anziani, sindacato, terzo settore. L'Agenzia di Informazione Auser si… - Ivamaior : GRS #DIRITTI ?? Pnrr, @CNCAnazionale: terzo settore protagonista della ripresa - FondazioneENGIM : RT @LuigiBobba: #TerzjusReport il primo Rapporto sullo stato e l'evoluzione della legislazione sul Terzo settore in Italia. 2 luglio ore 1… -