Terzic nuovo dt del Dortmund: «Non vedo l’ora. Rose eccezionale» (Di martedì 29 giugno 2021) Edin Terzic, nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato al canale ufficiale del club: le sue dichiarazioni Edin Terzic, nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato al canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni. «L’idea è nata nel corso della nostra analisi stagionale. Insieme a Watzke, Zorc e Kehl abbiamo sviluppato insieme un profilo dei requisiti e definito la mia area di responsabilità. Marco Rose? Mi ha sempre chiesto di far parte del suo staff. Credo che Marco avesse capito che questa scelta non è stata facile per me e alla fine ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Edindirettore tecnico del Borussia, ha parlato al canale ufficiale del club: le sue dichiarazioni Edindirettore tecnico del Borussia, ha parlato al canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni. «L’idea è nata nel corso della nostra analisi stagionale. Insieme a Watzke, Zorc e Kehl abbiamo sviluppato insieme un profilo dei requisiti e definito la mia area di responsabilità. Marco? Mi ha sempre chiesto di far parte del suo staff. Credo che Marco avesse capito che questa scelta non è stata facile per me e alla fine ...

Advertising

Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: ?? Flash news ?? De Boer non è più il tecnico dell' ???? ?? Olympique Lione, preso Henrique ?? Oddei ha rinnovato fino al 2… - EdoardoLanzi : RT @AffariDiCalcio: ?? Flash news ?? De Boer non è più il tecnico dell' ???? ?? Olympique Lione, preso Henrique ?? Oddei ha rinnovato fino al 2… - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: ?? Flash news ?? De Boer non è più il tecnico dell' ???? ?? Olympique Lione, preso Henrique ?? Oddei ha rinnovato fino al 2… - AffariDiCalcio : ?? Flash news ?? De Boer non è più il tecnico dell' ???? ?? Olympique Lione, preso Henrique ?? Oddei ha rinnovato fino… - LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #BorussiaDortmund, #Terzic cambia ruolo: è il nuovo direttore tecnico ?? L’annuncio del club tedesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzic nuovo Borussia Dortmund, Terzic resta ma non come allenatore: i dettagli Stando a quanto riportato da Kicker , infatti, Terzic avrebbe deciso di dire no alle offerte di Werder Brema ed Eintracht Francoforte per rimanere come collaboratore del nuovo allenatore Marco Rose.

Tottenham, nome nuovo per il dopo - Mourinho Commenta per primo Secondo la testata tedesca Bild , il Tottenham sta pensando anche a Terzic , allenatore ad interim del Borussia Dortmund, per la panchina degli Spurs nella prossima stagione. Sostituirà Mason , che ha traghettato la squadra dopo l'esonero di Mourinho .

Borussia Dortmund, Terzic nuovo direttore tecnico: "Non vedo l'ora di iniziare. Rose grande allenatore" TUTTO mercato WEB Terzic nuovo dt del Dortmund: «Non vedo l’ora. Rose eccezionale» Edin Terzic, nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato al canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni. «L’idea è nata nel corso della nostra analisi stagionale. Insieme a Watzke, ...

BORUSSIA DORTMUND: TERZIC PROMOSSO DT, RINNOVO FINO AL 2025 Dopo aver guidato la squadra nella seconda parte della passata stagione, Edin Terzicè stato promosso a nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund.

Stando a quanto riportato da Kicker , infatti,avrebbe deciso di dire no alle offerte di Werder Brema ed Eintracht Francoforte per rimanere come collaboratore delallenatore Marco Rose.Commenta per primo Secondo la testata tedesca Bild , il Tottenham sta pensando anche a, allenatore ad interim del Borussia Dortmund, per la panchina degli Spurs nella prossima stagione. Sostituirà Mason , che ha traghettato la squadra dopo l'esonero di Mourinho .Edin Terzic, nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato al canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni. «L’idea è nata nel corso della nostra analisi stagionale. Insieme a Watzke, ...Dopo aver guidato la squadra nella seconda parte della passata stagione, Edin Terzicè stato promosso a nuovo direttore tecnico del Borussia Dortmund.