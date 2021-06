Terracina | individuato 38enne che fece fuoco su un’attività commerciale | ecco dove

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 giugno 2021) E’ accusato di aver sparato a un uomo, ferendolo, e di aver esploso colpi di pistola all’interno diall’ingrosso a Somma Vesuviana, nel napoletano, per poi fuggire via: unè stato identificato e fermato nei giorni scorsi adai carabinieri della locale Compagnia, allertata dopo il provvedimento di fermo disposto dalla procura di Nola, che indaga per tentato omicidio. R. T., 38 anni, ora ristretto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ieri è stato sottoposto all’interrogatorio di convalida in videoconferenza assistito dall’avvocato Arturo Cantiello del foro di Napoli nord. Il gip ...