Termina l’era Rizzoli | sarà Rocchi il nuovo designatore arbitrale

Leggi su rompipallone

(Di martedì 29 giugno 2021) Manca soltanto l’ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni, ma i giochi sembrano ormai fatti. Si chiudedelNicolae comincia quella di Gianluca. Alfredo Trentalange, presidente Aia eletto a febbraio, si sta prendendo tutto il tempo possibile, fino a domani, per mettere insieme i tasselli di un puzzle molto complicato. Il livello di tensione tra Aia e Figc – sottolinea La Gazzetta dello Sport – è stato più alto di quanto non sia trapelato nelle ultime settimane, tanto da sfiorare un clamoroso strappo che poteva portare addirittura al rischio di Commissariamento degli arbitri. In ...