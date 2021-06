Tennis | Stan Wawrinka costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo

(Di martedì 29 giugno 2021) Altre defezioni per ilin vista del torneo olimpico di. Dopo le rinunce di Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem, Simona Halep e di tanti altri, si è aggiunto alla lista anche lo svizzero. L’elvetico, che fu oro nel doppio ai Giochi Olimpici di Pechino del 2008 in coppia con Roger Federer, ha annunciato quest’oggi che non prenderà parte alla rassegna a Cinque Cerchi., fuori dal circuito ATP dal marzo scorso dopo essersi operato al piede sinistro, deve tener conto del recupero fisico e nello stesso tempo di un’età agonistica particolare (36 anni). Pertanto, la ...

Un altro ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel tabellone maschile di: è quello diWawrinka , seppur nell'aria dopo l'operazione al piede sinistro di inizio giugno. Troppo lunghi i tempi di recupero per l'ex campione Slam, il suo forfait va ad aggiungersi a ...Dopo Wimbledon io e la squadra decideremo il programma per l'immediato futuro", precisa lo svizzero, che ai Giochi ha vinto un argento in singolare a Londra2012 e un oro in doppio, conWawrinka, ...Altre defezioni per il tennis in vista del torneo olimpico di Tokyo. Dopo le rinunce di Rafael Nadal, Serena Williams, Dominic Thiem, Simona Halep e di tanti altri, si è aggiunto alla lista anche lo s ...Un altro forfait per il tennis a Tokyo 2020: Stan Wawrinka non ci sarà, un ritiro che era nell'aria dopo l'operazione al piede sinistro di qualche settimana fa ...