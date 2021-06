Taylor Mega | salta fuori il nome del nuovo fidanzato | chi è | quanti anni ha e cosa fa

(Di martedì 29 giugno 2021)archivia Sacky ed esce allo scoperto con il. L’influencer era stata pizzicata da Chi insieme al rapper milanese in atteggiamenti intimi, tra coccole, baci e una cenetta a base di kebab alla periferia di Milano. A febbraioha chiuso la sua storia con Tony Effe della Dark Polo Gang. “L’amore va benissimo, perché sono innamorata della vita tutti i giorni, poi di me stessa quindi per me è sempre San Valentino”, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a RTL 103.5 News con Francesco Fredella, spiegando anche che “non seguo più Tony Effe ...

Advertising

PasqualeMarro : L’influencer #TaylorMega si aggrappa alla … #Scala - andreastoolbox : Il nuovo fidanzato di Taylor Mega è Vittorio Scala, ex pizzaiolo ora nel mondo dei beni di lusso… - glooit : Il nuovo fidanzato di Taylor Mega è “Mr” Vittorio Scala, ex pizzaiolo di 38 anni leggi su Gloo… - GiuseppeporroIt : Taylor Mega ha voltato pagina dopo la rottura con Tony Effe? Ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato (VIDEO)… - IsaeChia : Taylor Mega dice addio al rapper Sacky: ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega

L'influencer e imprenditrice ha già detto addio al rapper 19enne e si è buttata tra le braccia di un uomo ...Ha un nome l'uomo apparso accanto adi recente. Protagonista di un video in piscina nel quale compare abbracciato all'influencer e di alcune delle foto postate dalla donna sui social, il nuovo presunto fidanzato della ...L'influencer e imprenditrice ha già detto addio al rapper 19enne e si è buttata tra le braccia di un uomo facoltoso ...Irina Shayk dà il via all'estate in spiaggia posando con un paio di stivali very glamour di pelle color panna. L'ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper (e in questi giorni al centro dei gossip per l ...