Taylor Mega dice addio al rapper Sacky: ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato (Di martedì 29 giugno 2021) Taylor Mega ha un nuovo fidanzato. Solo pochi giorni fa vi davamo la notizia di una sua paparazzata in compagnia della sua nuova fiamma. Dopo l’addio a Tony Effe, la modella era stata vista insieme ad un altro rapper, Sacky. Era stato il settimanale Chi, nelle Chicce di gossip, a lanciare lo scoop relativo a questa nuova coppia. A distanza di pochissimo tempo, però, arriva il colpo di scena. In questi giorni Taylor sta postando foto e video della sua ultima vacanza a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. In molte di queste immagini appare un uomo misterioso ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 giugno 2021)ha un. Solo pochi giorni fa vi davamo la notizia di una sua paparazzata in compagnia della sua nuova fiamma. Dopo l’a Tony Effe, la modella era stata vista insieme ad un altro. Era stato il settimanale Chi, nelle Chicce di gossip, a lanciare lo scoop relativo a questa nuova coppia. A distanza di pochissimo tempo, però, arriva il colpo di scena. In questi giornista postando foto e video della sua ultima vacanza a Saint-Tropez, in Costa Azzurra. In molte di queste immagini appare un uomo misterioso ...

