Tale e quale show, svelato il nome del sesto concorrente (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovo parterre di protagonisti per 'Tale e quale show' , il programma di Rai1 che partirà nella prossima stagione televisiva. Si prospetta un'edizione diversa dal solito, a partire dal cast a cui si ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Nuovo parterre di protagonisti per '' , il programma di Rai1 che partirà nella prossima stagione televisiva. Si prospetta un'edizione diversa dal solito, a partire dal cast a cui si ...

Advertising

inablackxout : @xaddyissues0 mia madre è tale e quale. Comunque ho una buona notizia per te amore: domani esce il 4º episodio di loki - Ciao262626 : RT @dobrevsunicorns: Non ho mai seguito Tale E Quale quindi dovrò proprio capire come funziona il programma, ma la sensazione di calma e tr… - wavesnowaves2 : RT @iosonoestanca: #prelemi Il fandom mentre va ad occupare lo studio di Tale e Quale per sostenere Pedro ed iniziare ad urlare ogni volta… - lalelunatica : RT @vendicativa69: preparatevi a questa edizione di tale quale perché il mio Pedrito sta arrivando ..????#prelemi - Sabrina86372862 : RT @MyRareSG: Pensando al fatto che sicuramente Pier sarà uno dei migliori a Tale e Quale e anche se non dovesse vincere verrà richiamato p… -