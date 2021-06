Tajani promuove Farinet Sul tavolo spunta Bernardo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tajani promuove

il Giornale

... OGR Torino), Ralph Dum (Senior Expert, Commissione Europea), Cristina(Assessora alle ... In aggiunta alle erogazioni, la Fondazionemodalità di intervento ispirate alla logica della ...'Punisce i crimini d'odio per omolesbobitransfobia, misoginia, abilismo eil rispetto. Non ...qualcuno che può pensarla in maniera diversa' commenta il coordinatore nazionale Antonioa ...Ecco Eurodesk, il servizio per i giovani e i rapporti con l'Ue. Viterbo - Ieri l'inaugurazione con l'intervento, in collegamento zoom, anche di Antonio Tajani ...Tra gli interventi anche quello dell’onorevole Tajani. Inaugurato ieri pomeriggio l’Eurodesk, il nuovo servizio promosso dal Comune di Viterbo - assessorato ai rapporti UE e politiche giovanili - pres ...