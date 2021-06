Tajani: 'La rottura tra Grillo e Conte non abbia conseguenze sul governo' (Di martedì 29 giugno 2021) Il terremoto nei 5 Stelle non ha lasciato indifferenti le altre forze politiche che partecipano alla maggioranza di governo. Il primo a far sentire la sua voce dopo la ormai conclamata e non più ... Leggi su globalist (Di martedì 29 giugno 2021) Il terremoto nei 5 Stelle non ha lasciato indifferenti le altre forze politiche che partecipano alla maggioranza di. Il primo a far sentire la sua voce dopo la ormai conclamata e non più ...

Advertising

globalistIT : La posizione di Forza Italia #forzaitalia #tajani #M5S - ziowalter1973 : RT @lucianoghelfi: Da #Tajani a #DellaVedova voci preoccupate degli alleati del #M5S a che la rottura fra #Grillo e #Conte non metta a risc… - vincenzo9718 : RT @lucianoghelfi: Da #Tajani a #DellaVedova voci preoccupate degli alleati del #M5S a che la rottura fra #Grillo e #Conte non metta a risc… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: M5s, Tajani: 'Rottura tra Grillo e Conte non abbia conseguenze sul governo' #m5s - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: M5s, Tajani: 'Rottura tra Grillo e Conte non abbia conseguenze sul governo' #m5s -