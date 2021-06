Svizzera-Francia | cancellata la storica sconfitta di Marignano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 giugno 2021) Ieri sera laha compiuto un’impresa. Ha vendicato lasubìta nel 1515 a(oggi Melegnano, primo casello dell’Autosole), dopo la quale i francesi le imposero la pace perpetua con il divieto di attaccarla. Allora gli elvetici erano i soldati più forti del mondo. Non per nulla i Papi si circondarono di guardie svizzere per la loro difesa personale (non hanno più smesso). Sconfissero gli Asburgo, la, la Borgogna. All’inizio del ’400 cominciarono a calare nella valle del Ticino dal cantone Uri, oltre il passo del San Gottardo, dilagando in Lombardia. Il ducato di ...