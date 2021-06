Svetta PLBY (Playboy) su acquisizione di società australiana

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Ottima la performance di, che si attesta a 41,53 con un aumento del 9,52%. L’azienda, proprietaria del marchio, ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l’di Honey Birdette, marchio di lingerie di lusso australiano in rapida crescita. Il prezzo di acquisto è di circa 333 milioni di dollari in contanti e azioni, e l’operazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2021. Honey Birdette prevede circa 73 milioni di dollari di entrate e circa 28 milioni di dollari di EBITDA per i dodici mesi terminati il ??30 giugno 2021, con una crescita rispettivamente di oltre il 40% e di oltre il ...